최재형, 페이스북 열고 직접소통…파마사진에 '#헤어스타일변신'

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 페이스북을 열고 국민들과의 직접 소통에 나섰다.

21일 최 전 원장은 페이스북에 "생전 처음으로 사회관계망서비스(SNS) 계정을 열었다"며 "낯설고 어색하다"고 밝혔다.

그는 "정치는 메시지라고들 하더라"며 "앞으로 활동하면서 제가 가지고 있는 생각을 직접 국민께 말씀 드리고 페친(페이스북 친구)분들의 의견을 경청하고 수렴하겠다"고 강조했다.

이어 최 전 원장은 "어젯밤 아들에게 속성으로 배웠다"며 "어색하지만 열심히 해보려고 한다"고 말했다.

프로필에는 직접 커피를 내리는 모습이 찍힌 사진을 등록했다. 이 외에도 미용실에서 파마를 하는 모습이 담긴 사진과, 지인과 함께 탁구를 치는 동영상을 올렸다. 그동안 법조인으로서 갖고 있던 '딱딱한' 이미지를 버리고 국민들에게 친근감 있는 모습을 보여주려는 것으로 풀이된다.

최 전 원장은 첫 번째 글에 '페북오픈', '난생처음', '아들찬스', '헤어스타일변신' 등의 해시태그(#)를 달기도 했다.

