KB캐피탈, 인증중고차 2호점 '대구 엠월드 점' 선봬

경기도 김포 국민차 매매단지 전시장에 이은 2호점

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 KB캐피탈 인증중고차 2호점 '대구 엠월드 점'을 오픈했다고 21일 밝혔다.

지난 5일부터 영업을 시작한 대구 엠월드 점은 지난해 4월 KB차차차 플랫폼을 통해 론칭한 KB캐피탈 인증중고차 1호점 '경기도 김포 국민차 매매단지 전시장'에 이은 두번째 인증중고차 매장이다.

KB캐피탈 인증중고차는 KB캐피탈을 통해 출고됐던 리스, 렌트 반납 차량 중 4년 이내 A급 차량만 선별해 165가지 항목의 종합 검사와 주행·성능 테스트까지 통과한 차량만을 판매한다. 또 전시장 방문없이 자세하게 차량을 확인할 수 있는 영상 서비스, 집 앞 까지 배송해주는 '보내줘 차차차' 서비스, 구매 후 1년·2만㎞이내 차량의 AS를 지원해주는 책임보증 서비스 등 다양한 서비스를 제공 하고 있다.

KB캐피탈 관계자는 "대규모 실내자동차 백화점 대구 엠월드에 KB캐피탈 인증중고차 2호점을 오픈함으로써 영남권 지역의 고객들이 편리하게 KB캐피탈 인증중고차를 경험할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

