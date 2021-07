[특징주]카카오게임즈, "12만원 간다" 전망에 9%대 강세

[아시아경제 지연진 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 88,000 전일대비 4,100 등락률 +4.89% 거래량 6,993,586 전일가 83,900 2021.07.21 10:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적"델타 변이 우려 나스닥 급락에 국내 증시도 하락세...'3220선' 약세 close 가 21일 신작 게임의 성공으로 큰 폭의 실적 개선이 전망되며 10% 가까운 강세를 보이고 있다.

카카오게임즈는 이날 오전 9시35분 기준 전일대비 9.65%(8100원) 뛴 9만2000원에 거래되고 있다. 이 회사는 이날 1.91% 상승 개장한 이후 오름폭을 계속 확대 중이다.

이날 NH투자증권은 카카오게임즈에 대해 ‘오딘:발할라라이징’의 성공으로 퍼블리싱 능력과 게임 회사 투자 능력을 동시에 검증하며 큰 폭의 실적 성장이 기대된다면서 이번 성공으로 대형 게임 회사로 발돋움할 전망이라고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 12만원을 신규 제시했다.

안재민 NH투자증권 연구원은 “최근 양호한 성과를 거두고 있는 ‘오딘:발할라라이징’으로 큰 폭의 실적 성장이 기대되고, 그동안 투자를 통해 확보한 회사들의 성과가 본격적으로 나타나는 구간에 진입했다”면서 “검증된 퍼블리싱 능력과 투자회사들의 게임이 함께 시너지를 나타내며 대형 게임회사로 발돋움하는 시기에 진입했다고 판단된다”고 말했다.

