경기도, 과학기술인상 신설…6개 부문 다음 달까지 접수

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지역과학기술 발전에 공로가 큰 연구자에게 수여하는 '경기도 과학기술인상'을 신설하고 후보자 추천을 받는다.

올해 처음 시행되는 경기도 과학기술인상은 ▲경기도 과학기술인상(대학 부문/연구기관 부문/기업 부문) ▲경기도 젊은 과학인상 ▲경기도 여성과학기술인상 ▲경기도 과학기술공로상 등 총 6개 부문으로 나눠 1명씩 수장자를 선정하게 된다.

수상자에게는 경기도지사 명의의 상패가 주어진다.

자격 및 대상은 공고일 현재 경기도 내에서 과학기술 연구활동 등을 하고 있는 연구자로 우수한 과학연구개발, 과학진흥 풍토 조성 등 지역과학기술발전에 기여한 공이 큰 대학, 연구기관, 기업체 소속원 또는 개인이다.

후보자 추천 접수는 이달 21일부터 다음 달 31일까지다. 1ㆍ2차 심사를 거쳐 최종 선정된 과학기술인상 수상자들은 오는 10월 말 예정된 경기과학축전 시상식에서 상을 받게 된다.

자세한 사항은 경기도경제과학진흥원 정책연구실로 문의하면 된다.

임문영 도 미래성장정책관은 "이번 경기도 과학기술인상 신설을 통해 도내 우수한 과학기술 연구자를 발굴해 과학기술인의 사기진작을 도모하고 연구의욕을 고취하는 데 기여할 것으로 기대한다"며 "또한 경기도 과학기술의 우수성을 도민에게 널리 알릴 수 있는 기회가 될 것"이라고 기대감을 표시했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr