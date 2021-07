중학생·학부모 '생일파티', 결국 집단감염…학부모에 과태료

[아시아경제 나예은 기자] 아들의 친구들을 집으로 초대해 생일파티를 연 학부모와 이날 참석한 학생들이 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

경기도 광명시는 지난 10일 광명의 한 자택에서 생일파티를 연 중학생 6명, 학부모 1명 등 7명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

시는 '5인 이상 사적 모임 집합 금지' 행정명령을 어긴 학부모에게 과태료를 부과할 계획이라고 20일 발표했다.

다만 중학생 6명은 모두 만 14세 미만의 미성년자로 과태료 부과 대상에 해당되지 않는다.

시는 학생들이 방역 수칙에 대한 경각심을 가질 수 있도록 강조하고, 지역 내 초·중·고교에 위반사례, 교육 등을 협조해 달라고 각각 요청했다.

감염병 예방 및 관리에 관한 법률에 따라 방역 수칙을 위반할 경우 개인별로 1인당 10만원의 과태료가 부과된다. 만약 허위진술 등 경중에 따라 고발 및 방역 수칙 위반으로 발생하는 치료비, 검사비 등에 소요된 방역 비용까지 청구될 수 있다.

시 관계자는 "시민 각자가 방역의 주체임을 인식하고 가까운 사이일수록 방역 수칙 위반사항이 있는 경우, 바로 잡아주는 적극적인 동참이 필요하다"고 강조했다.

한편 광명시 보건소는 단독주택 등에서 5인 이상 사적 모임 집합 금지 행정명령 위반으로 현재까지 총 77건의 과태료를 부과했다. 음식점, 학원 등에서 방역 수칙을 위반한 경우에도 각 관련 부서에서 과태료를 부과하고 있다.

