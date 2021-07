제주 서귀포서 20대 남성 바다에 추락…서귀포해경 수색 중

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 ] 제주 서귀포시 대정읍 상모리 방파제 인근에서 20일 오후 2시 47분쯤 20대 남성이 파도에 휩쓸려 바다로 추락해 서귀포해양경찰서가 가용세력을 총동원해 수색 중이다.

서귀포해경은 바다에 추락한 20대 남성 일행의 신고를 접수한 즉시 헬기, 경비함정, 특공대, 구조대 등 구조 세력을 현장으로 급파했고, 인근 민간선박과 민간구조대, 지자체, 해군, 경찰 등에 구조 협조를 요청했다.

현장에 도착한 해경의 구조 세력과 소방, 민간구조대가 수중, 수상, 육상에서 수색에 총력을 기울이고 있다.

현지 기상은 초속 8-10m의 동풍이 불고 있으며, 2-2.5m의 너울성 파도로 인해 수색에 어려움을 겪고 있다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr