오후 6시까지 신규 확진 1442명…'최다기록' 1주만에 또 깨지나(상보)

6시까지 1442명 '역대 최다'

비수도권도 6시까지 400명대

[아시아경제 김지희 기자] 주말효과가 끝나면서 국내 코로나19 신규 확진자 수가 급증하고 있다. 20일 오후 6시 기준으로 집계된 신규 확진자는 1442명으로 같은 시간 기준 역대 최다기록을 냈다. 4차 유행 초기 때와 달리 수도권 외 비수도권 지역에서도 확진자가 쏟아지는 양상이다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 1442명으로 집계됐다. 이는 전날 같은 시간의 987명보다 455명 늘어난 수치다. 오후 6시 중간 집계 기준으로는 최대치다. 이에 따라 이날 자정까지 집계돼 다음 날 발표되는 신규 확진자 수는 역대 최다기록을 갈아치울 가능성이 높아졌다.

오후 6시 기준 확진자는 이달 6일(1006명) 처음으로 1000명대로 올라선 뒤 꾸준히 1000명 안팎을 보여왔다. 주말효과 등 영향으로 지난 10일(922명) 다시 900명대로 소폭 떨어졌으나, 13일에는 다시 1300명에 육박하는 수준까지 오르기도 했다. 6시 기준 1288명을 기록한 13일에는 자정까지 300명 이상이 추가로 양성 판정을 받아 최다기록(1615명)을 다시 썼다.

지역별로는 수도권이 1015명으로 전체 확진자의 70.4%를 차지했고, 비수도권이 427명으로 29.6%를 기록했다. 수도권의 확산세가 이어지는 가운데 비수도권 확진자도 빠르게 늘고 있어 우려가 커지는 상황이다. 오후 6시 집계에서 비수도권 확진자가 400명대를 기록한 것은 '4차 유행' 이후 이번이 처음이다. 수도권 확진자 역시 1000명을 넘긴 것은 지난 13일(1017명)이후 일주일 만이다.

서울 497명, 경기 413명, 인천 105명 등 수도권 지역 모두 세 자릿수 확진자를 기록했다. 이어 부산 95명, 경남 74명, 대전 50명, 강원 37명, 대구 33명, 충남 30명, 경북 24명, 전남 19명, 광주·제주 각 16명, 충북 13명, 전북 11명, 울산 7명, 세종 2명 순으로 나타났다. 이미 6시까지 전국 17개 시도에서 모두 확진자가 추가됐다.

최종 집계가 마무리되는 자정까지 시간이 남은 만큼 21일 0시 기준으로 발표되는 신규 확진자 수는 1700명 안팎까지 늘어날 것으로 예상된다. 이 경우 기존 최다기록을 일주일 만에 경신하게 된다.

일일 신규 확진자 수는 지난 7일 이후 2주째 네 자릿수 기록을 이어가게 됐다. 21일까지 포함하면 15일 연속 1000명대 기록이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr