[포토] '구글 갑질방지법' 과방위 통과

[아시아경제 윤동주 기자] 이원욱 과학기술정보방송통신위원회 위원장이 20일 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의를 주재, '구글 갑질방지법'(전기통신사업법 개정안)을 통과시키고 있다.

개정안은 앱 마켓사업자가 지위를 부당하게 이용해 모바일콘텐츠 제공사업자에게 특정한 결제방식을 강제하는 행위를 금지했다.

'졸속 입법'이라며 법안 심사를 거부해 온 국민의힘은 이날 안건조정위 회의에 이어 전체회의에도 참석하지 않았다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr