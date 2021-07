[뉴웨이브]해커의 주요 공격 창구 VPN 보안, 철저한 점검과 보안의식만이 답이다

최근 국가 주요 기관과 산업체, 대형 병원 등을 중심으로 해킹 사고가 빈번하게 발생하고 있다. 이러한 해킹 사고의 공통점은 바로 해커 집단이 가상사설망(VPN)의 취약점을 이용해 내부망을 공격했다는 것이다. VPN은 일반 공중망에 연결된 컴퓨터들을 암호화된 인터넷 연결로 마치 독립된 네트워크(사설망) 내에 있는 것처럼 이용 및 관리할 수 있는 프로그램이다. 주로 기업이나 기관의 인트라넷 구축에 사용되며, 코로나19로 확산된 원격 근무 환경에도 자주 활용된다.

VPN 취약점을 이용한 공격 패턴을 살펴보면, VPN 사용자 중 특정 개인의 컴퓨터를 1차로 해킹하고 VPN에 접속할 수 있는 정보를 탈취해 내부망에 2차 침투하는 경우가 많다. 이때 해커들은 VPN 프로그램 자체의 고난도 취약점을 찾아 공격하기보다 VPN 프로그램을 업데이트하지 않거나 유추하기 쉬운 비밀번호를 설정하는 등 개인의 사소한 보안 허점을 노리고 공격한다. VPN 취약점을 통한 2차 해킹은 내부 이용자의 접근을 가장한 침투이기 때문에 실시간으로 공격을 파악하기 어려워 장기간의 정보 탈취 등 더 큰 피해로 이어질 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다.

이처럼 치명적인 VPN 공격을 예방하기 위해서는 프로그램 자체의 보안을 강화하는 것뿐만 아니라 이용자 개개인의 철저한 보안 의식이 반드시 병행돼야 한다. 특히, VPN 프로그램에 초기 설정된 비밀번호는 반드시 바꿔 사용해야 하며, 주기적으로 비밀번호를 변경하는 것도 필요하다. 한국인터넷진흥원에 따르면, IP카메라와 공유기 등 IoT 장비 사용 시 초기 설정된 비밀번호를 바꾸지 않아 이를 악용한 악성코드 감염 등의 보안 위협이 빈번하게 발생하는 것으로 나타났다. 소프트웨어를 수시로 업데이트해 펌웨어를 항상 최신 버전 유지하는 것도 중요하다.

기업 및 기관 IT 관리자의 경우, VPN 프로그램을 포함해 원격 근무에 사용되는 업무용 소프트웨어 전반에 대한 보안에 주의를 기울여야 한다. VPN 취약점을 이용한 공격뿐 아니라 소프트웨어 공급망을 통한 공격 또한 증가하고 있기 때문이다. 해커들은 기업이나 기관에서 사용하는 업무용 소프트웨어의 소스 코드를 탈취해 악성 행위를 하는 코드를 삽입한 뒤 배포하는 방식을 주로 이용하는데, 이 경우 해당 소프트웨어를 사용하는 고객사 전반이 공격 대상이 되기 때문에 그 피해 규모 또한 걷잡을 수 없이 커지게 된다.

소프트웨어 공급 업체들은 소프트웨어를 공급하거나 업데이트하는 과정에서 중간자 공격을 방지하기 위해 개발사의 코드사인(디지털 서명) 인증서로 서명된 소프트웨어만 배포되도록 한다. 그러나 해커들이 중간에서 코드사인 인증서를 탈취해 악성코드를 삽입한 후 서명해 배포하게 되면 이용자는 이를 신뢰 가능한 소프트웨어로 오인하기 쉽다. 따라서 소프트웨어 공급 업체들은 반드시 코드사인 인증서를 망분리된 PC에서만 보관하고 서명해야 한다. 소프트웨어를 이용하는 기업과 기관들은 보다 철저하게 보안 설정을 점검하고, 필요하다면 정기적으로 전문가를 통한 모의 해킹과 취약점 진단 서비스 등을 받는 것이 좋다.

갈수록 진화하고 교묘해지는 사이버 위협에 대응하는 데 있어 ‘왕도(王道)’란 없다. 개인부터 시작하는 철저한 보안 의식과 정기적인 점검만이 사이버 전쟁에서 우리 스스로를 지킬 수 있는 방법이다.

최정수 라온화이트햇 핵심연구팀장