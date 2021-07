함양 대봉산휴양밸리 코로나19 확산 거리두기 대응 강화

거리두기 강화로 모노레일 탑승 인원 조정 등 대응강화

8월부터 50%까지 단계적 제한 계획



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국내 최고의 산악형 힐링 체험관광을 표방하는 함양대봉산휴양밸리가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세에 발 빠르게 대응하고 있다.

대봉산휴양밸리는 최근 코로나19 사회적 거리두기가 시행됨에 따라 모노레일 탑승 인원을 조정하고, 자체 발열 체크 및 방역 강화, 셔틀버스 내 방역 강화, 감염 방지를 위한 현장 티켓 발권 조정 등 즉각적인 대응 운영체제로 전환했다.

아울러 코로나19 확산세 지속이 예상됨에 따라 오는 8월부터는 탑승 인원의 50% 제한까지 단계적으로 강화하는 등 코로나19 상황에 맞는 맞춤형 현장 대응을 계속해 나갈 계획이다.

휴양 밸리 관계자는“대봉산휴양밸리는 함양군 지역 경제 순환의 대동맥이다”며 “가동과 중단 사이에서 쉽지 않은 고민을 거듭하고 있지만 철저한 사전 감염 예방에 행정력을 총동원해 단 한 건의 코로나 확진 사태도 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr