◇ 1급 전보

▶기획조정실장 최성진 ▶경영기획본부 경영혁신처장 구재용

◇ 2급 전보

▶전략사업본부 미래전략처장 송동현 ▶재무관리처장 고영희 ▶도시개발본부 보상2처(TFT)장 유병린 ▶총무인사처장 이원구 ▶주택사업처장 겸직 오준호 ▶전략사업본부 건설기술처장 김태욱

◇ 3급 전보

▶도시개발본부 도시재생처장 직무대행 류정호

