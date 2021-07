윤석열 '120시간 노동 논란'?…52시간제에 예외둬야 한다는 것"

지지율 하락엔 "의연해야 한다"

[아시아경제 박준이 기자] 야권 대권주자로 나선 윤석열 전 검찰총장이 '일주일에 120시간이라도 바짝 일하고, 이후에 마음껏 쉴 수 있어야 한다'는 발언으로 논란이 되자 "52시간이 아니라 120시간을 일 시켜야 한다는 뜻이 아니다"라면서 "일의 종류에 따라서 노사 간의 합의에 의해 노동 시간을 변경할 수 있어야 하지 않느냐는 말"이라고 밝혔다.

윤 전 총장은 20일 대구 서문시장을 돌아본 뒤 기자들과 만나 "정치적으로 반대쪽에 있는 분이 마치 제가 120시간씩 일하라고 했다는 식으로 왜곡해서 한다는 이야기를 들었는데 일고의 가치도 없는 이야기"라면서 이같이 설명했다.

그는 "월 단위나 분기나 6개월 단위로 해서 평균적으로는 52시간 (노동) 하더라도 집중적으로 일할 수 있도록 예외를 뒀으면 좋겠다는 것"이라고 설명했다.

앞서 윤 전 총장은 이날 보도된 한 언론 인터뷰에서 '주52시간제'에 대한 질문에 "실패한 정책"이라고 단언했다. 그러면서 "스타트업 청년들을 만났더니 주52시간제도 시행에 예외조항을 둬 근로자가 조건을 합의하거나 선택할 수 있게 해달라고 토로했다"며 "일주일에 120시간 바짝 일하고 이후 마음껏 쉴 수 있어야 한다는 것"이라고 발언했다.

그는 이날 김재원 국민의힘 최고위원이 윤 전 검찰총장의 지지율이 최근 하락세인 것과 관련해서도 "(국민의힘에) 입당하지 않기 때문"이라고 밝힌 데 대해서는 "지지율이라는 건 국민들의 그때그때 여론을 반영하는 것이기 때문에 늘 관심 갖고 귀 기울여야 하는 건 맞지만 정치인이 매일 또는 일주일에 한 번씩 실시되는 조사에 흔들리거나 일희일비해서는 어떤 국민을 위한, 국민만 바라보는 일관된 정치를 하는 데에는 좀 더 의연해야 한다고 생각한다"고 말했다.

한편 이날 윤 전 총장은 정치 선언 후 처음으로 대구를 방문해 보수 표심 다지기에 나섰다. 그는 이날 대구 달서구 2.28민주의거기념탑에서 참배한 뒤 이승만 정권의 독재에 항거한 주역과 만남을 갖고, 서문시장에 들러 상인들과 만났다.

오후에는 동성로 일대를 찾아 어려움을 겪고 있는 자영업자들과 간담회를 진행하고, 스타트업 육성 공간 ‘창조경제 혁신센터’를 방문할 예정이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr