◇4급 승진

▶건설과 정성룡

◇5급 승진

▶자치행정과 이창훈 ▶교통과 임동영 ▶주민안전과 정홍은 ▶노인장애인복지과 박현자

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr