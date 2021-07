강기윤 의원 "세 번의 실수 없어야 … 남미발 람다 변이바이러스 방역 조치 시급해"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 국민의힘 강기윤 의원(창원성산, 보건 복지위원회 간사)은 19일 최근 남미에서 유행하고 있는 람다 바이러스와 관련해 선제 조치를 마련해야 한다고 강조했다.

남미 국가 중에서도 페루의 경우 최근 신규 확진자 90%가량이 람다 감염자로 나타나고 있다.

아르헨티나와 칠레에서는 신규확진자 3명 중 1명은 람다 바이러스 확진자로 밝혀지고 있다.

법무부에 따르면 변이바이러스가 유행하기 시작한 올해 초부터 7월까지 총 3766명이 국내에 입국한 것으로 나타났다. 이중 페루의 경우 98명, 칠레 120명, 아르헨티나 150명으로 나타났다.

하지만 강 의원이 질병청에 확인한 결과, 람다 바이러스가 유행하고 있는 남미 국가들을 별도로 관리하지 않고 기타 국가로 분류해 관리하는 것으로 확인됐다.

이에 대해 강 의원은 "초기에 우한 바이러스가 발생했을 때 정부는 첫 번째로 선제 방역에 실패했고, 이후 델타 바이러스를 비롯한 변이바이러스에 대해서도 선제적으로 대응하지 못해 국내 변이바이러스 확진자가 증가하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "람다 바이러스는 코로나 항체를 중화시켜 백신 효과를 떨어뜨릴 수도 있다"며 "세 번의 실수를 막기 위해선 남미발 국내 입국자에 대한 선제 관리강화가 시급하다"고 강조했다.

