"백신 공급일정 유동적"…50대에 모더나 외 화이자 백신도 접종키로(상보)

접종 일정도 다음달 25일까지→28일까지로 3일 연장

[아시아경제 김지희 기자] 이달 말부터 50대에 대한 코로나19 백신 접종이 시작되는 가운데 당초 계획된 모더나 백신과 함께 화이자 백신도 접종에 활용된다. 아울러 50~54세의 접종 마감일은 다음달 25일에서 28일로 사흘 연장된다.

정은경 질병관리청장은 19일 코로나19 정례 브리핑에서 "백신 공급일정이 유동적인 상황에서 안정적인 예방접종 시행을 위해 50대 연령층의 접종에는 모더나 백신 외에 화이자 백신도 추가해 접종을 시행할 계획"이라며 "7~8월 도입되는 모더나 백신의 총량은 당초 계획에서 변동이 없지만 주별 공급 일정이 변경돼 백신 수급상황에 대한 탄력적인 대응을 위해 같은 mRNA 백신인 화이자 백신을 같이 활용하도록 한 것"이라고 말했다.

당초 7월 세 번째 주 공급받기로 한 모더나 백신 물량이 품질검사, 배송 등의 문제로 7월 마지막주에 들어오게 됐다는 게 당국의 설명이다. 이 때문에 7월26일부터 접종에 들어가는 55~59세와 사업장의 50대 이상 연령층의 접종에 화이자 백신을 포함시키게 된 것이다. 당초 공급키로 한 물량은 7월 마지막 주 도입되면 8월 접종에 계속 사용할 방침이다.

안정적인 접종을 위해 접종 마감일은 기존 8월 25일에서 28일까지로 연장 실시한다. 정 청장은 "사전예약을 완료한 분들께는 접종일 전 백신 종류 등을 문자로 개별 안내할 예정"이라고 설명했다. 이번 연장 결정에는 다음달 16일이 대체휴일로 결정됨에 따라 일부 접종기관의 휴무로 접종이 예정대로 진행되지 못할 수 있다는 점도 고려됐다.

50대 접종에 화이자 백신이 배정되면서 40대 이하에 활용할 예정이었던 백신이 줄어들 수 있다는 지적에는 "화이자나 모더나 백신의 3분기 공급일정 및 월별 공급일정은 어느 정도 확정이 된 상황"이라며 "공급의 시기에 따른 조정이 조금 있을 수 있는 것이고 총량에는 변동이 없다"며 선을 그었다.

한편 이날 오후 8시부터 53~54세의 사전예약이 시작되는 가운데 앞서 55~59세를 대상으로 한 사전예약에서와 같이 ‘접속 장애’가 나타날 수 있다는 우려가 적지 않다. 정 청장은 "그간 발생한 사전예약 누리집의 부하 발생 정도와 오류 상황에 대해서는 종합적으로 점검하고 계속 보완을 진행하고 있다"며 "원활한 접속을 위해 오늘 2시부터 사전예약 누리집의 기능 일부를 클라우드 방식으로 전환했고, 대규모 사전예약 개시 직전에는 운영 서버를 재기동시켜 안정화된 환경에서 예약이 진행될 수 있도록 하겠다"고 전했다.

그러면서 "다만 개통 직후 많은 인원의 접속 쏠림 현상으로 접속에 지연이 발생할 가능성은 있는 만큼 가급적 여유를 갖고 시간대를 분산해 예약해달라"고 당부했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr