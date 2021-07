전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 19일 서울시청 앞 세종대로에서 중구청 살수차가 물을 뿌리며 지열을 식히고 있다. 도로 살수작업은 도로표면 복사열을 감소시켜 열섬화를 완화하고, 도로표면 변형발생 방지에 효과가 있는 것으로 알려져 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.