"머지플러스 연간권 18만원에 구매 시 23만 하나머니 캐시백"

하나멤버스, 머지플러스 연간권 제휴 판매 이벤트 진행

[아시아경제 박선미 기자] 하나금융그룹은 그룹 통합멤버십 프로그램 하나멤버스와 머지플러스와의 제휴를 통해 '머지플러스 연간권 제휴 판매 이벤트'를 진행한다고 19일 밝혔다.

머지플러스란 머지포인트 애플리케이션(앱)에서 매월 1만5000원의 구독료를 내고 구독하면 카페, 외식, 편의점 등 200여개 브랜드, 전국 8만여개 가맹점에서 상시 20% 할인 혜택을 받을 수 있는 서비스다.

이번 이벤트는 하나멤버스와 머지포인트를 이용하는 직장인을 비롯한 다양한 손님들에게 외식, 장보기, 생활편의업종 등에서 할인과 금융 혜택을 제공하기 위해 마련됐다. 이달 31일까지 진행 되며 소셜커머스 티몬을 통해 구매할 수 있다.

특히, 머지플러스 연간권을 18만원에 일시 구매하면 1차로 8월13일에 5만 하나머니를 지급하며 추가로 매월 말일에 1만5000 하나머니씩 12개월 동안 총 18만 하나머니를 지급한다. 이 외에도 12개월 동안 제휴 가맹점에서 상시 20% 할인혜택도 받을 수 있다.

하나카드 하나멤버스 관계자는 “카페, 외식 등 제휴 가맹점에서 상시 20% 할인 혜택으로 최근 큰 인기를 얻고 있는 머지플러스와 협업해 이번 이벤트를 기획하게 됐다”며 “앞으로도 손님들이 실질적인 혜택을 체감하고 현명한 소비를 할 수 있는 다양한 이벤트를 기획할 예정"이라고 말했다.

