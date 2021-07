[아시아경제 김대현 기자] 광운대 아이스하키부 소속 학생 18명이 집단으로 코로나19 확진 판정을 받았다.

18일 광운대 코로나19 대책위원회는 학교 홈페이지를 통해 이날 아이스하키부 18인이 코로나 확진 판정을 받은 것으로 통보받았다고 밝혔다.

대책위는 "현재 4인의 학생이 검사 결과 대기 중이므로 확진 인원이 증가할 수 있다"며 "방역 기관에서 역학조사를 진행하고 있어 정확한 전파 경로를 확인하지는 못했지만, 아이스하키부 내부의 집단 전파가 발생한 것으로 파악하고 있다"고 설명했다.

대책위는 지난 15일 일부 확진자가 학교 아이스링크장 탈의실을 사용한 것으로 파악했다. 이에 오는 21일까지 해당 시설을 휴관하고 정밀 소독할 예정이라고 했다.

확진자 중 5명은 기숙사에 거주한 것으로 알려져 기숙사에 대한 긴급 방역도 시행했다.

