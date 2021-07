이재명, ‘이낙연 비방’ 관계자 직위해제하고 감사중

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기도지사가 18일 당내 경쟁자인 이낙연 전 민주당 대표를 비방했다는 의혹이 제기된 경기도 유관기관 구성원을 직위해제하고 조사 중이라고 밝혔다.

이 지사는 이날 온라인 기자간담회에서 "(이 전 대표를 비방했다는) 지적이 있어서 확인해봤는데 경기도 직접 산하기관은 아니고 경기도와 관련이 있는 기관의 구성원이 그런 비방 행위를 했다고 한다"면서 "공직자는 아니지만 자중해야 하는 사람이 선거에 개입해 물의를 일으킨 것은 책임지는 게 맞아 직위해제 처분을 하고 조사 중으로 알고 있다"고 했다.

이 지사는 "공직선거법 위반은 아니지만 내부 지침에는 어긋난다"면서 "정치 중립에 문제가 있을 수 있어서 제가 지휘권한을 행사해 감사 중"이라고 말했다.

앞서 경기도 공직 유관단체 임원이 만든 단체 SNS 대화방에서 이 전 대표를 비방하는 글이 게시됐다는 의혹이 제기됐다. 이 전 대표 측은 경기도 차원의 조직적 여론 조작 가능성이 있다고 반발했다. 이 전 대표 측은 당 선거관리위원회에도 진상규명을 해줄 것을 요청했다. 이 지사 측은 이 전 대표가 주장한 조직적인 조작 가능성은 일축했다. 이 지시 측은 당시 "해당 단체 대화방의 존재를 모른다"면서 "짐작 가는 사람도 없다"고 말했다.

