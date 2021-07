바이든도 中 반도체 굴기 제동…네덜란드에 "핵심장비 中에 팔지말라"

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 전 미국 행정부에 이어 조 바이든 현 행정부도 중국의 '반도체 굴기'를 막기 위해 네덜란드 정부에 핵심 장비를 팔지 말라고 압박한 것으로 나타났다.

17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 네덜란드 정부는 미국의 압력으로 자국 기업 ASML이 만든 첨단 노광장비의 대(對)중국 수출 허가를 계속 보류 중이다.

ASML이 생산하는 극자외선(EUV) 노광장비는 실리콘 웨이퍼에 EUV를 이용해 5나노미터(㎚) 이하의 극도로 미세한 회로를 새겨넣을 수 있는 세계에서 유일한 반도체 생산장비다.

이에 따라 삼성전자, TSMC, 인텔, 애플 등 세계 유수의 반도체 및 전자 회사들도 ASML의 최첨단 EUV 노광장비를 확보에 열을 올리고 있는 상황이다.

중국도 자국 반도체 제조사들의 경쟁력 확보를 위해 한 대에 1억5000만달러(약 1712억원)나 나가는 ASML의 EUV 노광장비 수입을 추진 중이지만, 미국의 훼방으로 아직까지 손에 넣지 못하고 있다는 것이다.

WSJ은 미 관리들을 인용해 바이든 행정부가 네덜란드 정부에 국가안보 우려를 이유로 들어 대중 수출을 제한할 것을 요구했다고 보도했다.

바이든 대통령 취임 후 한 달도 지나지 않아 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 네덜란드의 카운터파트와 통화해 두 나라의 "선진 기술에 대한 긴밀한 협력"을 강조하면서 이 문제를 거론한 것으로 알려졌다.

ASML 장비의 중국 수출을 계속 제한하는 방안은 설리번 보좌관의 최우선 업무 중 하나였다고 이 관리들은 전했다.

이러한 정책은 트럼프 전 행정부의 기조를 그대로 이어받은 것이다.

트럼프 행정부 때인 지난 2019년 찰스 쿠퍼먼 국가안보부보좌관은 네덜란드 외교관들을 백악관에 초청해 "좋은 동맹은 이런 장비를 중국에 팔지 않는다"며 수출 제한을 압박했다.

심지어 쿠퍼먼 부보좌관은 ASML 제품이 미국 부품을 사용한다는 점을 거론하면서 '이런 부품의 네덜란드 수출을 금지할 수도 있다'고 협박한 것으로 알려졌다.

다만 바이든 행정부는 네덜란드에 대한 수출 금지 협박은 고려하지 않고 있으며, 대신 서방 동맹들을 규합해 대중 수출 제한에 대해서만 협력하겠다는 방침이다.

중국이 노광장비를 자체 개발하더라도 ASML의 기술을 따라잡으려면 최소 10년이 걸릴 것으로 추정된다는 점에서 이러한 수출 제한은 미중 '기술 냉전'에서 중국 측에 상당한 타격을 줄 전망이다.

그러나 피터 버닝크 ASML 최고경영자(CEO)는 이러한 수출 규제가 "남용될 경우 중기적으로 혁신을 더디게 만들 수 있다"며 단기적으로도 글로벌 반도체 공급망 문제를 악화할 수 있다고 경고했다.

