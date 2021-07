시장성 있나? 그럼 홍보는 … 동명대, 창업후마니타스사업화모델 리빙랩 사업설명회

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대학교가 부산시도시재생지원센터, 부산시사회적경제지원센터 등과 지난 15일 부산시 사회적경제지원센터에서 ‘2021 지역사회 문제해결 창업후마니타스 사업화 모델 리빙랩 사업설명회’를 가졌다.

동명대 박수영 교수(지역사회협업센터장)는 참가자와 멘토, 부산시도시재생지원센터관계자 등 19명을 대상으로 특강을 했다. 박 교수는 사례 공유와 창업후마니타스 사업화 모델 리빙랩 운영관리지침과 참여방법 등을 소개하는 시간을 가졌다.

2021년 창업후마니타스 사업화 모델 리빙랩은 창업초기단계 비즈니스모델의 시장성 확인 및 아이템 홍보 등 창업팀별 리빙랩 프로젝트를 지원하는 프로젝트이다.

신동석 교수가 이끄는 동명대 LINC+사업단, 부산시사회적경제지원센터, 부산시도시재생지원센터가 공동으로 주관하는 사업이다.

