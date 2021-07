사회적 거리두기 장기화에 집콕라이프 돕는 음료 주목

[아시아경제 문혜원 기자]사회적 거리두기가 장기화되면서 간편한 섭취로 소화와 영양분 섭취 등을 해소할 수 있는 식음료 제품들이 눈길을 끌고 있다. 야외 활동이나 운동 등 신체 활동이 줄어들고, 잦은 배달음식 등으로 인한 영양 불균형과 체중 변화를 겪는 소비자들이 증가한 영향이다.

16일 식음료업계에 따르면 롯데칠성음료는 최근 다이어트 등 건강과 몸매 관리에 관심이 많은 소비자들을 위한 제품으로 단백질 음료 ‘마시는 초유프로틴365’를 선보였다.

이 제품은 프랑스 유가공 전문기업 ‘인그리디아(Ingredia)’의 프리미엄 초유 분말을 사용해 만들어졌으며, 동물성 단백질인 초유 단백, 우유 단백, 식물성 단백질인 완두 단백 등을 담아 균형 잡힌 양질의 단백질을 섭취할 수 있도록 했다.

정식품은 영양 섭취와 소화를 돕는 ‘베지밀 꼭꼭 씹히는 귀리두유’를 선보이고 있다. ‘베지밀 꼭꼭 씹히는 귀리두유’는 식이섬유 1.1g과 면역기능을 활성화시키는 베타글루칸 100mg을 함유한 제품이다.

여기에 성인 하루 섭취 권장량의 30%에 해당하는 양의 칼슘과 비타민D를 더하는 등 꼼꼼한 영양 설계로 아침 대용 또는 건강 간식으로도 좋다.

풀무원녹즙은 최근 어린이를 위한 음료로 ‘유기농 키즈프리’를 새롭게 출시했다. 자녀를 둔 엄마 200여명을 직접 인터뷰해 기획한 제품으로, 토마토와 당근, 브로콜리, 양배추, 파프리카, 케일 등 6가지 국산 유기농 야채에 3가지 색 과일로 어린이들의 입맛을 맞췄다.

설탕 대신 과일 농축액으로 맛을 살리고 성장기 아이들에게 필요한 아연·철분 등 영양소를 담았으며, ‘반짝프니’와 ‘튼튼드니’, ‘톡톡로니’ 총 3종으로 구성됐다.

현대약품의 미에로화이바는 요즘 같은 일상에서 충분히 섭취하기 어려운 식이섬유를 간편하고 맛있게 섭취할 수 있도록 돕는 음료다. 식이섬유는 소화와 대장운동을 도와 배변활동을 원활하게 하고, 지방이나 당의 흡수를 저하시키는 등 가볍고 건강한 신체를 유지하는 데 효과적인 것으로 알려져 있기 때문에 움직임이 적은 ‘집콕 라이프’에 필수적이라고 할 수 있다.

미에로화이바는 용량에 따라 100ml와 210ml, 350ml, 1.2l 총 4종으로 구성됐으며, 휴대하며 수시로 음용하기 좋은 350ml 제품 기준으로, 딸기 20개에 해당하는 9000mg의 식이섬유가 함유됐다. 산뜻하고 달콤한 맛으로도 많은 사랑을 받고 있다.

