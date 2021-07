[아시아경제 이정윤 기자] 배우 한예슬이 유튜버와 악플러 등을 고소한 것과 관련해 경찰 조사를 받았다.

15일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 한예슬을 불러 고소인 조사를 진행했다.

앞서 지난달 21일 법무법인(유한) 태평양은 '김용호 연예부장' 등 유튜브 채널과 악성 댓글·게시물 등에 대해 명예훼손·모욕 혐의로 고소하겠다고 밝혔다.

연예기자 출신 유튜버인 김용호씨 등은 한예슬이 10살 연하 남자친구와의 열애 소식을 전한 이후 각종 사생활 의혹을 제기한 바 있다.

