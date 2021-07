무안군, 경기도 구리시와 교류 협력으로 양파 9t 판매

양파 사주기 운동 수도권 진출 ‘본격 시동’

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)이 코로나19로 어려움을 겪는 지역 농가들을 돕기 위한 양파 사주기 운동 수도권 진출에 본격 시동을 걸었다.

15일 군에 따르면 지난 13일 경기도 구리시(시장 안승남)와 상호결연 행사의 목적으로 양파 사주기 운동을 했다.

이번 행사는 수도권 지자체와 함께 추진한 첫 양파 사주기 운동이며, 이날 구리시청 공무원들과 전통시장 상인회, 시민단체는 농가 돕기에 적극적으로 동참해 양파 10㎏ 900망(9t)을 구매했다.

군은 애초 구리시와 상호결연 체결식을 개최하고 시장 상인회 주관하에 양파 소비 촉진 홍보, 고품질 브랜드 쌀 홍보 등 농특산물 판촉 행사도 함께 실시할 계획이었다.

하지만 코로나19 사회적 거리두기 4단계 격상으로 인해 대면 행사를 전면 취소하고 최소한의 인원이 참석한 가운데 현장 배부행사만 간단히 진행했다.

이번 행사는 도시와 농촌 간 교류가 확대되고 이해의 폭이 넓어지는 계기가 됐으며, 앞으로 무안군은 도시 지자체와의 교류를 확대해 나갈 계획이다.

김산 군수는 “우리 군과 상호결연을 맺고 양파 사주기 운동에 적극적으로 동참해주신 구리시와 시장 상인회, 시민단체 관계자들께 감사드린다”며 “코로나19 사회적 거리두기가 완화되면 구리시와 함께 다양한 교류 활동을 펼치겠다”고 밝혔다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr