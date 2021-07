전국에 덥고 습한 날씨가 이어지고 있는 15일 서울 중랑구 용마폭포공원 인공폭포가 시원한 물줄기를 쏟아내고 있다. 기상청은 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중이고 밤에는 곳곳에서 열대야가 나타나는 등 이번주 내내 밤낮없는 더위가 계속될 것으로 예상했다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr