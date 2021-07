상반기 예탁원 통한 채권·CD 등록발행 247조원…전년대비 5% 증가

[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원은 올해 상반기 예탁원의 채권·양도성예금증서(CD) 전자등록시스템을 통한 기업 등의 자금조달 규모가 약 247.1조원으로 집계됐다고 15일 밝혔다. 전년 동기(235.2조원) 대비 5%, 직전 반기(219.1조원) 대비로는 12.7% 각각 증가한 규모다.

예탁원에 따르면 상반기 채권 등록발행 규모는 약 230조원으로 전년 동기(221.2조원) 대비 3.9% 증가했다. 직전 반기(208.6조원) 대비로는 10.2% 늘었다. CD 등록발행 규모는 약 17.1조원으로 전년 동기(14조원) 대비 22.1% 증가했다. 직전 반기(10.5조원) 대비로는 62.8% 늘었다.

종류별 등록발행 규모는 국민주택채 9.8조원, 지방채 3.2조원, 금융회사채 및 특수목적법인(SPC)채를 포함한 회사채 139.3조원, 특수채 75.5조원, 지방공사채 2.2조원 등이다. 종류별 등록발행 비중은 특수채(30.5%), 금융회사채(29.8%), 일반회사채(17.6%), SPC채(8.9%), CD(7%), 국민주택채(4%), 지방채(1.3%), 지방공사채(0.9%) 순이다.

지방채의 경우 총 3.2조원이 등록발행돼 전년 동기(4.2조원) 대비 23.8% 감소했다. 직전 반기(3.5조원) 대비로는 8.5% 줄었다. 만기별로는 장기채가 3조154억원(95.3%) 발행돼 대부분을 차지했다. 중기채는 1500억원(4.7%)을 발행했고 단기채는 상반기에 발행이 없었다.

금융회사채의 경우 약 73.8조원이 등록발행돼 전년 동기(53.5조원) 대비 37.9% 증가했다. 직전 반기(69.6조원) 대비로는 6% 늘었다. 만기별 발행 비중은 중기채가 44조4756억원으로 60.3%를 차지했다. 장기채가 21조3157억원으로 28.9%, 단기채는 7조9891억원으로 10.8%를 각각 점유했다.

일반회사채의 경우 약 43.5조원이 등록발행돼 전년 동기(37.6조원) 대비 15.6% 증가했다. 직전 반기(26.2조) 대비로는 66% 늘었다. 만기별 발행 비중은 중기채 23조7589억원 (54.6%), 장기채 18조9765억원(43.6%), 단기채 7631억원(1.8%) 순이다.

유동화SPC채의 경우 약 22조원이 등록발행돼 전년 동기(17.8조원) 대비 23.6% 증가했다. 직전 반기(20.5조원) 대비로는 7.3% 늘었다. 만기별 발행 비중은 중기채 9조5265억원(43.4%), 단기채 9조1610억원(41.7%), 장기채 3조2581억원(14.8%) 순이었다.

특수채의 경우 약 75.5조원이 등록발행돼 전년 동기(97.4조원) 대비 22.4% 감소했다. 직전 반기(77.6조원) 대비로는 2.7% 줄었다. 만기별 발행 비중은 중기채 33조452억원(43.8%), 단기채 27조7500억원(36.8%), 장기채 14조6621억원(19.4%) 순이다.

지방공사채의 경우 약 2.2조원이 등록발행돼 전년 동기(1.9조원) 대비 15.7% 증가했다. 직전 반기(1.3조원) 대비로는 69.2% 늘었다. 만기별 비중은 장기채 1조716억원(48.1%), 중기채 8271억원(37.1%), 단기채 3300억원(14.8%) 순으로 발행됐다.

