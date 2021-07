KB캐피탈, KB차차차 '중고 자동차 판매 관리 시스템' 특허 결정

빠른 시일내 KB차차차에 적용 예정

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈이 특허청으로부터 '중고 자동차 판매 관리 시스템'에 대한 특허를 결정받았다고 15일 밝혔다.

지난달 23일 특허를 인정받은 이 시스템은 중고차 딜러들이 매물 판매 시 판매 금액을 등록할 경우, 등록한 중고차 판매 금액에 따라 판매 소요기간을 예측해주는 시스템이다. 카이스트와 함께 개발한 KB차차차의 인공지능(AI) 기반 기계 학습 모델을 활용해 만들어졌다.

KB캐피탈은 이 시스템을 통해 KB차차차를 이용하고 있는 중고차 딜러들에게 판매 예상 정보를 제공해 딜러들의 차량 판매 편의성을 강화할 계획이다. 또 딜러들이 차량을 매집하는 경우에도 판매일수 예측에 따른 재고관리도 가능하기 때문에 전반적인 영업관리가 KB차차차 시스템을 통해 가능하다.

일반 소비자들도 KB차차차에서 내차를 직거래 판매 시 이 시스템을 활용할 경우 차량 판매 소요기간이 측정되기 때문에 내차 판매 가격 설정에 도움을 받을 수 있다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 "중고 자동차 판매관리 시스템은 빠른 시일내에 KB차차차에 적용할 예정"이라며 "이 시스템의 기반이 되는 정보와 데이터가 필요한 스타트업과 사업자들에게도 문을 열어놓고 다양한 협력방안과 기회를 제공할 계획"이라고 말했다.

한편, KB차차차는 내 차량 등록 한번만으로 리콜 정보, 정기검사, 보험 정보, 사고 이력 등을 주기적으로 제공받을 수 있는 '내차고' 서비스 개편을 진행하는 등 소비자 편의성을 지속적으로 강화하고 있다.

