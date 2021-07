CJ대한통운, MZ세대 택배기사 8100명…전체 37%달해

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 올해 상반기 기준 MZ세대(1980~2000년대 출생) 택배기사가 8101명으로 집계됐다고 15일 밝혔다. 이는 전체 택배기사 2만2000여명 중 37%에 달하는 수준이다.

회사는 MZ세대 택배기사 증가 요인으로 연공서열이나 상하관계로 겪을 수 있는 스트레스가 적고 일한 만큼 수입을 가져갈 수 있는 인식 변화로 분석했다. 실제 올 상반기 기준 CJ대한통운 MZ세대 택배기사들의 비용 공제전 월평균 수입은 694만원(연평균 8328만원)으로 지난 2월 통계청이 발표한 2019년 임금근로자일자리 월평균 소득 309만원(연평균 3708만원)을 2배 이상 높은 금액이다.

새로운 자동화시설 도입 및 분류지원인력 투입 등 택배현장의 작업환경도 꾸준히 개선되고 있다. 코로나19로 물량이 늘었지만 비대면 배송이 정착되면서 상자당 배송 시간은 줄어들고 있다. 또한 물량이 증가한 만큼 한집에 2~3개씩 배송되는 중복배송이 많아지고 담당하는 배송 구역도 좁아져 배송 효율이 극대화 되고 있다.

CJ대한통운 관계자는 “택배기사 수입과 작업환경이 계속 좋아지면서 새롭게 직장을 찾는 가족이나 지인에게 권유하는 경우가 늘고 있다”며 “특히 상하관계 없이 일하는 만큼 수입을 올리는 택배기사의 특성과 개인존중, 공정성 등을 중요시하는 MZ세대의 가치관이 맞물려 젊은 세대에게 조용한 인기를 끌고 있다”고 말했다.

한편 지난 5월 CJ대한통운 택배기사들의 가족관계를 조사한 결과 부부 택배기사가 2692명(1346쌍)인 것으로 나타났다. 부부를 포함해 부모, 자녀, 형제, 친척 등 가족과 함께 일하고 있는 택배기사는 4002명인 것으로 조사됐다.

