위메프 '갓신선', 5060 쇼핑액 2.4배 ↑

고객 눈높이 맞춘 품질로 전체 매출도 96% ↑

[아시아경제 김철현 기자] 위메프의 신선식품 서비스 '갓신선'이 빠른 배송을 넘어 상품의 품질과 신선도까지 책임지며 '5060' 사이에서 호평을 받고 있다. 품질을 꼼꼼하게 따지는 소비 세대의 호응을 바탕으로 매출도 빠르게 증가하고 있다.

위메프는 최근 3개월 간 갓신선 구매 데이터를 분석한 결과 5060 이용자 쇼핑 금액이 서비스 론칭 직후 3개월 대비 2.4배(138%) 늘었다고 15일 밝혔다. 같은 기간 3040세대 증가율 74%보다도 1.8배 이상 높다.

갓신선은 지난해 10월 온라인에서도 믿고 구매할 수 있는 신선식품을 선보인다는 목표로 탄생했다. 신선식품에 정통한 상품기획자(MD)들이 현지에서 직접 상품을 선정하고 복잡한 유통 과정을 최소화해 맛과 품질을 보장한다. 현재 농·수산물, 정육, 청과 등 2000개가 넘는 상품을 선보이고 있다.

이를 바탕으로 특히 먹거리에 있어서 신선도와 품질 등을 중요시 여기는 5060세대의 높은 눈높이를 충족시키고 있다는 설명이다. 위메프 관계자는 "신선식품은 단순히 빠른 배송만으로 깐깐한 소비자인 5060세대를 만족시킬 수 없다"며 "갓신선은 MD들이 꼼꼼한 기준으로 엄선한 식품으로 좋은 먹거리를 소비자에게 제공할 수 있다"고 말했다.

100% 환불 정책도 소비자들이 갓신선을 믿고 구매하는 계기가 됐다. 위메프는 갓신선 상품 품질에 만족하지 않는 고객에게는 이유 불문 배송비 부담 없이 100% 환불 정책을 시행하고 있다. 반품률은 0.011%에 불과하다. 갓신선 상품을 구매한 고객이 다시 갓신선에서 상품을 구매하는 재구매율도 최근 49.6%를 돌파했다.

이에 힘입어 갓신선은 지난해 10월 론칭 이후 계속 안정적인 성장 곡선을 그리고 있다. 최근 3개월 간 주문 금액은 서비스 초기 3개월과 비교해 96% 늘었다. 김범석 위메프 신선식품팀장은 "신선식품은 무조건 눈으로 확인하고 구매해야 한다는 인식을 가진 5060 이용자도 갓신선 상품을 한번 맛보면 온라인 신선식품에 대한 신뢰를 갖게 된다"며 "이용자 대신 품질을 꼼꼼하게 확인해 신뢰할 수 있는 신선식품만을 소개하겠다"고 말했다.

