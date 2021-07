위니아딤채, 설치 간편한 '3인용 식기세척기' 출시

[아시아경제 우수연 기자]위니아딤채가 분리형 물통을 적용해 설치가 간편하고 강력한 세척 및 고온 살균 기능을 갖춘 '위니아 3인용 식기세척기'를 출시한다고 15일 밝혔다.

위니아 3인용 식기세척기는 폭 42cm, 깊이 38cm 초슬림한 형태로, 급수 설치가 필요 없는 분리형 물통을 탑재해 복잡한 설치나 가구를 재배치 하지 않아도 간편하게 설치할 수 있는 것이 특징이다.

이번 신제품은 ▲크린스팀 ▲강력 ▲표준 ▲급속의 다양한 세척 기능을 원터치 버튼으로 사용할 수 있게해 편의성을 높였다. 주 기능인 크린스팀은 70℃ 이상 고온의 스팀을 발생시켜 찌든 때 세척이 가능하고 접시에 남아있는 기름기까지 강력하게 씻어낸다. 또한 식중독을 일으키는 주요 원인으로 알려진 대장균, 녹농균, 황색포도상구균을 99.9% 제거해 위생적인 식기 관리까지 가능하다.

더불어 한 번의 터치로 3D 스프레이 노즐의 360° 고압 세척, 섬세한 공기 방울 물살로 식기를 세척한 뒤 증기 배출구를 통해 공기를 순환 시켜 내부의 열기와 습기, 냄새를 완벽하게 제거 및 건조 시켜준다.

위니아 3인용 식기세척기는 한국인의 식생활에 맞춘 다양한 식기류를 고려해 사각지대 없이 강력하게 세척할 수 있게 했다. 제품 내부 하단부에 세척 날개는 360° 회전하며 강력한 고압력 물줄기로 굴곡진 식기에 붙은 음식물을 안과 밖으로 말끔하게 세척한다.

이번 신제품은 콤팩트한 사이즈에 세련된 화이트 색상으로 주방, 다용도실 등 어떤 공간에 두어도 인테리어에 효과적이다. 또한 제품 전면에는 진행 상황을 알리는 디스플레이가 있어 소비자가 세척 현황을 확인하기도 수월하다. 위니아 3인용 식기세척기는 11번가, G마켓 등 온라인 쇼핑몰에서 구매 가능하며 출하가는 20만원대다.

위니아딤채 관계자는 "위니아 3인용 식기세척기는 콤팩트한 사이즈에 강력한 세척과 고온 살균 기능을 갖추고 디자인까지 겸비한 매우 효율적인 제품으로 편리한 주방 생활을 가능하게 할 것"이라고 말했다.

