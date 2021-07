GS25, 프로스펙스와 ‘스포츠 꿈나무 후원 캠페인’…장학금·용품 기부

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 ‘프로스펙스’와 협업을 통해 차별화 상품을 선보이고, 스포츠 꿈나무 후원 캠페인으로 마련된 기금과 용품을 기부했다고 15일 밝혔다.

GS25는 지난 5월 프로스펙스와 프로스펙스에너지바 2종과 프로틴스펙스초코 320ml를 선보였다. 해당 상품 출시 기념으로 지난 6월 ‘꿈나무 후원 캠페인’을 진행했다. GS25와 프로스펙스는 ‘아이들과미래재단’에 비대면 기부방식으로 캠페인을 통해 마련된 1000만원의 장학금과 1000만원 상당의 스포츠 용품을 제공했다.

GS25는 프로스펙스비타민아이스바를 추가로 선보인다. 여름철 시원하게 즐길 수 있는 청량감이 살아있는 아이스크림바 상품으로, 비타민 100mg이 함유되어 운동 후 비타민 보충에도 도움이 된다.

GS25 관계자는 “가정형편이 어려운 미래의 꿈나무를 위한 사회 공헌 활동을 펼쳐 나가는 것에 큰 자부심을 가진다”며 “지속적으로 기업의 사회적 의무를 충실히 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

