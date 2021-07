경기도, 새들 죽음 막기 위한 '야생조류 충돌 예방 조례' 시행

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 건축물 유리창이나 투명 방음벽 등에 야생 조류가 부딪혀 죽는 사고를 막기 위해 '야생조류 충돌 예방 조례'를 14일 공포했다.

이번 조례는 건물 내부 개방감과 도시미관 증진을 위해 투명 인공 구조물이 늘면서 야생조류 충돌 예방 필요성이 대두된 데 따른 조치다.

환경부에 따르면 연간 800여만 마리의 조류가 투명벽 등에 부딪혀 죽는 것으로 조사됐다. 1분에 15마리의 조류가 죽는 셈이다.

해당 조례는 도지사가 도내 관급 관리 건축물이나 투명 방음벽 등의 시설물에 조류 충돌 방지 테이프를 붙이는 등의 방법으로 야생조류 충돌 예방대책을 실시할 수 있도록 하고 있다.

또 시장ㆍ군수와 사업자에 대한 저감 대책 요구와 조류 충돌 사고실태 조사 근거를 마련하고, 야생조류 충돌 예방 교육ㆍ홍보 및 중앙정부, 시ㆍ군 등과의 협력체계 구축 등도 담고 있다.

앞서 이재명 지사는 지난해 11월 하남 미사신도시를 방문해 70여 명의 자원봉사자들과 함께 투명 방음벽에 조류 충돌방지 테이프ㆍ필름을 직접 붙이며 야생동물과의 공존의 중요성을 강조했다.

도 관계자는 "이번 조례 제정을 통해 이달부터 5곳에서 진행 중인 인공 구조물 조류 충돌 방지시설 시범사업이 탄력을 받을 것으로 보인다"며 "앞으로 야생조류를 보호하고 건강한 생태계 조성에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편 경기도는 지난 2월 '경기 조류 충돌 예방정책 추진계획'을 발표하고 네이처링(생태 관찰 앱)에서 확인된 조류 충돌 다수지역(동)에 방지시설(스티커 필름)을 설치하는 시범사업을 하고 있다.

시범사업 대상지역은 ▲수원 신동사거리 주변 ▲고양 삼송 LH 12단지 주변 ▲고양 원흥초등학교 남측 주변 ▲하남 미사호수공원 주변 ▲양주 옥빛중학교 주변 방음벽 등 5곳이다.

도는 시범사업 모니터링 결과를 토대로 조류 충돌 방지시설 설치 사업을 단계적으로 확대할 계획이다.

