세종 한솔동 ‘한글사랑거리’ 새 단장

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시 한솔동이 한글사랑거리로 새롭게 꾸며진다.

시는 최근 공개모집과 선정위원회의 서류심사·현장실사를 거쳐 한솔동 일대를 한글사랑거리 사업지로 최종 선정했다고 14일 밝혔다.

한글사랑거리는 노을1·3로 초롱꽃 어린이공원 주변과 한솔동 첫마을 1·3단지 상점가 광장 등 야외공간과 BRT 작은미술관 등 실내공간에 꾸며질 예정이다.

사업 대상지에선 한글 조형물 설치와 옥외광고물 표기 개선, 한글 관련 교육·문화행사 등 각종 한글 진흥사업이 추진된다.

시는 올해 하반기 중 한솔동 일대에 시민 한글보안관을 파견해 옥외광고물 등의 현장 실태조사를 진행한 후 한글사랑거리 조성에 필요한 예산을 반영할 절차를 거칠 예정이다.

또 한솔동 주민자치회와 상인회에 도시디자인대학 교육을 제공한다.

한편 시는 전국 광역차지단체 중 처음으로 한글 진흥 전담부서를 신설하고 ‘시와 시민이 함께 만드는 한글사랑도시 세종’을 조성하기 위해 힘을 모으고 있다.

여기에 시의회는 ‘한글사랑 지원조례’를 개정해 제도적 기반을 마련하는 데 도움을 주고 있다.

이춘희 세종시장은 “한글사랑거리 조성은 시 사업부서와 한솔동 만의 과제가 아니다”면서 “한글사랑거리가 세종을 대표할 내실을 갖출 수 있도록 시민의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

