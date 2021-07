COP28 남해안남중권 유치 위한 저탄소 실천 운동

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 남해안남중권의 COP28의 성공유치를 위한 개최지역민 녹색생활실천 운동을 위한 (사)한국탄소사냥꾼연합회(이하 연합회)가 지난 14일 전남 여수시 봉강동 연합회 사무실에서 현판식을 갖고 본격 활동에 들어갔다.

연합회는 일상 생활 속 최 일선에서 저탄소 녹색생활을 실천하는 탄소사냥꾼을 우선 남해안 남중권의 12개 시군민을 대상으로 양성할 계획이다.

또한 전남지역 전 시군으로 확산시켜 도민실천 운동으로 활성화함으로써 다양한 CO2 헌팅운동 전개 등 기후위기를 극복하는 국민운동 및 세계적인 대표 시민실천 운동으로 발전시킬 방침이다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr