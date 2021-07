핵심설비 국산 최초 원전, 신한울1호기 ‘장전’ 시작됐다 … 최초 연료장전 14일 돌입, 내년 3월 상업운전

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 울진군 신한울 원자력발전 1호기의 연료 장전이 시작됐다.

한국수력원자력은 14일 신한울1호기 최초 연료 장전 행사를 했다고 밝혔다.

연료장전은 원자로에 원전연료를 채우는 것으로, 신한울1호기는 총 241다발의 연료가 장전된다.

신한울1호기는 지난 9일 원자력안전위원회로부터 운영 허가를 받아 사전 검사를 마치고 앞으로 8개월간의 시운전 테스트를 거쳐 내년 3월 상업운전에 돌입할 계획이다.

시운전 테스트 기간 신한울1호기는 정상 운전 온도와 압력 조건에서 필수설비의 동작을 확인하는 각종 시험을 시행하게 된다.

설비용량 1400MW급인 신한울1호기는 국내 27번째 원전이자 UAE에 수출한 원전과 동일한 APR1400 노형이다.

APR1400은 국내에 신고리 3,4호기가 가동 중이며, 2018년 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 설계인증을 취득했다.

신한울1호기는 원자로냉각재펌프(RCP) 및 원전계측제어시스템(MMIS) 등 핵심설비를 국산화해 기술자립을 이뤄낸 국내 최초 발전소다.

정재훈 한수원 사장은 “안전을 최우선으로 단계별로 발전소 출력을 상승하면서 최종 검증에 임하겠다”며, “안정적 전력공급에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr