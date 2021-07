'국정원의 공작정치' 주장한 박형준…국정원 "근거 없는 주장"

[아시아경제 이지은 기자] 더불어민주당이 박형준 부산시장을 '국가정보원 불법사찰 관여' 의혹으로 고발한 것과 관련, 박 시장이 "민주당과 국정원의 공작정치"라고 발언한 데 대해 국정원이 "근거 없는 주장"이라고 밝혔다.

국정원은 14일 '근거 없는 주장으로 국정원을 정치로 소환하지 말아 주십시오'라는 제목의 공식입장을 통해 이같이 밝혔다.

앞서 민주당은 4월 재보궐 선거 당시 박 시장이 국정원 불법 사찰 관여 의혹을 전면 부인했다며 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 검찰에 고발했고, 이에 대해 박 시장이 "대선을 앞두고 전략적 요충지인 부산을 공략하기 위한 민주당과 국정원의 정치공작"이라고 반박한 바 있다.

또 박 시장은 "정치적으로 편향된 인사를 국정원 감찰실장에 임명하고 정체를 알 수 없는 문건 내용을 흘리고 이를 고발한 것"이라고 주장했다.

국정원은 "이는 사실과 다른 주장으로 국정원의 명예를 심각하게 훼손한 것"이라며 "무엇보다 어두운 과거사를 반성하고 정치 중립을 실천해 오고 있는 국정원을 또 다시 정치의 무대로 소환시키는 백해무익한 행동"이라고 밝혔다.

문건 내용이 공개된 경위도 밝혔다. 국정원은 "정보공개청구에 대응하는 과정에서 올해 2월 '이명박 정부 당시 국정원의 18대 국회의원 등 대상 직무 범위 外 정보활동 문건'에 대해 감찰을 실시해서 보고하라는 정보위의 요구를 받았다"며 "국정원은 이에 따라 직무감찰에 착수했으며, 국회 정보위는 이와는 별도로 2017년 당시 적폐청산 태스크포스(TF) 조사결과 일체를 제출해 줄 것을 요청했다"고 밝혔다.

이어 "국정원은 지난 6월 14일부터 6월 25일까지 2주 동안 동 자료를 정보위에 열람, 제공한 바가 있다"며 "이 과정에서 감찰결과 보고서에 포함된 '4대강 사업 반대 민간인 사찰' 문건의 일부 내용이 언론에 보도된 것"이라고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr