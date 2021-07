화순서 코로나19 확진자 1명 발생…전남 1742번

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 지난 13일 가족과 여행 중이던 경기도 주민 1명이 군 보건소 선별진료소에서 진단 검사를 받고 최종 양성 판정을 받았다고 14일 밝혔다.

확진자는 경기도 주민이지만, 군 선별진료소에서 검사를 받아 전남 1742번(화순89번)으로 분류됐다.

전남 1742번은 가족과 여행하던 중 코로나19 의심증상이 발현돼 진단 검사를 받았으며 역학조사 결과, 남양주 2731번을 접촉해 감염된 것으로 확인됐다.

확진자는 검체 채취 후 경기도 자택으로 귀가했고, 화순 지역 동선은 없다.

군 관계자는 “최근 광주와 전남 지역에서 수도권 방문자를 통한 감염 사례가 증가하고 있다”며 “수도권 등 집단 감염이 발생한 타지역 방문을 자제하고, 방문자와 접촉을 최소화해 달라”고 말했다.

이어 “수도권 거주 자녀, 친지 등에게 고향 방문을 자제하도록 요청하고 예방접종 여부와 관계없이 모든 군민은 언제 어디서나 반드시 마스크를 착용해 달라”고 덧붙였다.

