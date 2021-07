코로나19 신규 확진 '역대 최다' 1615명… 잡힐 줄 모르는 '4차 대유행'

[아시아경제 이춘희 기자] 국내 코로나19 신규 확진자 수가 역대 최다치인 1615명을 기록했다. '4차 대유행'이 본격화되면서 지난 10일 1378명으로 최다치를 경신한 지 나흘만에 또 다시 최다기록이 바뀌었다.

질병관리청 중앙방역대책본부는 14일 0시 기준 코로나19 누적 확진자가 전날보다 1615명 늘어난 17만1911명이라고 밝혔다. 신규 확진자의 감염경로는 지역발생 1568명, 해외유입 47명으로 집계됐다.

지역발생 확진자 중 75%에 달하는 1179명의 확진자가 수도권에서 발생했다. 수도권 확진자가 1000명을 넘은 건 지난 10일에 이어 이번이 역대 두번째다. 서울 633명(40.4%), 경기 453명(28.9%), 인천 93명(5.9%) 등이다.

다른 지역에서는 ▲부산 62명 ▲대구 52명 ▲광주 15명 ▲대전 41명 ▲울산 11명 ▲세종 6명 ▲강원 15명 ▲충북 9명 ▲충남 36명 ▲전북 9명 ▲전남 6명 ▲경북 19명 ▲경남 87명 ▲제주 21명의 확진자가 확인됐다.

해외유입 확진자는 47명이 나왔다. 이 중 19명은 검역 과정에서, 28명은 지역에서 확인됐다. 내국인은 28명이고 외국인은 19명이다.

전날 하루 총 검사 건수는 13만1844건이다. 수도권에 마련된 임시 선별검사소에서는 7만9648건의 검사가 진행돼 신규 확진자 347명이 확인됐고, 비수도권 임시 선별검사소에서는 7636명이 검사를 받아 23명이 확진됐다.

한편 코로나19 백신 접종은 이날 0시 기준 10만5958명이 신규 접종을 받았다. 이에 따른 1차 누적 접종자는 1572만4463명이다. 인구 대비 접종률은 30.6%다. 아스트라제네카(AZ) 314명, 화이자 10만5508명, 모더나 136명이 신규 접종을 받았다.

접종 완료자는 전날보다 8만9167명 늘어난 605만8350명이다. 2차 접종의 인구 대비 접종률은 11.8%다. AZ 백신 1차 접종자 중에서는 6039명이 AZ 백신으로 2차 접종을 받았고, 6만263명은 화이자 백신으로 2차 교차 접종을 받았다. 화이자 백신만으로는 2만2865명이 추가 접종 받아 354만3320명이 접종을 완료했다. 모더나는 아직 추가 접종 간격이 도래하지 않았다.

예방 접종 후 이상반응 의심 신고 사례는 이틀 간 1820건이 늘어 10만3151건으로 집계됐다. AZ 684건, 화이자 1003건, 얀센 93건, 모더나 40건이 신고됐다. 이에 따른 누적 이상반응 신고율은 AZ 0.66%, 화이자 0.25%, 얀센 0.64%, 모더나 0.62%다.

신규 신고 사례 중에서는 예방접종 후 흔히 나타탈 수 있는 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등의 사례가 1703건으로 대부분을 차지했다.

중대한 이상반응은 아나필락시스 의심 사례가 8건, 신경계 이상반응 등 주요 이상반응 사례가 99건 추가로 신고됐다. 접종 후 사망 사례는 10건이 신고됐다. 2명은 AZ 백신을, 8명은 화이자 백신을 각각 접종받았다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr