신한카드, 개인사업자 CB 예비허가 획득…금융권 최초

빅데이터에 AI알고리즘 적용한 차별적 신용평가 역량 인정

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 금융권 최초로 개인사업자 신용평가(CB) 예비허가를 획득했다.

신한카드는 전날 금융위원회로부터 개인사업자 CB 예비허가를 받았다고 14일 밝혔다. 이번 예비허가는 지난해 8월 개정 신용정보법 시행 이후 금융회사가 개인사업자 CB 인가를 받은 첫 번째 사례다. 이번 결정이 본허가 심사에서 확정되면 신한카드는 보유 가맹점 결제정보 등을 활용해 개인사업자 신용평가업을 영위하게 된다.

신한카드는 2019년 4월 금융위원회 1차 혁신금융사업자로 선정된 후, 그해 10월 마이크레딧이라는 고유 브랜드를 선보이고 인터넷은행 등 외부 금융사에 신용평가 서비스를 제공하면서 기반을 다져왔다.

이번 인가 획득을 계기로 신용평가 사업이 본격화될 것으로 전망된다. 신한카드는 개인사업자와 가맹점 기반으로 축적된 데이터 이외에도 외부 기관으로부터 이종 데이터를 수집하고 인공지능(AI) 알고리즘을 활용해, 개인신용으로는 제대로 평가받지 못했던 개인사업자의 금융 접근성을 강화하는 혁신적 서비스를 개발하는데 사업 역량을 집중할 예정이다.

특히 사업자 전용 금융상품 외에도 대출 중개, 경영진단 등 카드 비즈니스와 접목한 특화서비스 개발과 연계해 시장 내 영향력을 점차 높여나간다는 복안이다.

신한카드 관계자는 "이번 금융권 최초 개인사업자 CB 예비허가 획득은 카드업의 경계를 허물고 혁신금융을 기반으로 새로운 성장 기회를 갖는 점에서 카드업계에 큰 의미가 있다"고 말했다.

