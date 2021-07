롯데온, 사회적 거리두기 완화 때까지…식품·생필품 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 식품과 생필품 등 약 200여 개 상품을 최대 25% 할인 판매하는 ‘온(ON)택트하우스 시즌2’ 행사를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 지난해 12월에 이어 두 번째로, 사회적 거리두기가 완화 될 때까지 계속 유지할 계획이다. 행사 상품 수도 이전과 비교해 2배 가량 늘려 준비했다.

롯데온 내 롯데마트몰에서도 오는 15일부터 17일까지 ‘통큰ON데이’를 진행한다. 신선식품을 중심으로 행사 상품을 구성해 행사 상품을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다. 대표 상품으로는 3일 돼지 국내산 삼겹살, 양념소불고기, 산지뚝심 완도 전복 등이 있다.

롯데온 관계자는 “이번 행사는 사회적 거리두기 지침이 완화될 때까지 지속 운영할 계획”이라며 “실질적인 외부활동이 어려워져 생필품 등 집에서 보내면서 필요한 상품들의 수요가 크게 증가할 것으로 예상한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr