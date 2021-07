자치분권위, '지역 문제 해결' 자치와 혁신 핵심인재 양성교육

[아시아경제 임철영 기자] 대통령소속 자치분권위원회가 지역문제 해결을 통한 민관 통합역량 및 자치역량 강화를 위해 '2021 자치와 혁신 핵심인재 양성교육'을 개최한다.

14일 자치분권위원회는 15일 국가균형발전위원회, 행안부 주민복지서비스개편추진단, 전국시군구청장협의회 4개 기관과 공동으로 비대면 화상교육을 개최한다.

이번 교육은 지방자치단체와 지역사회의 민관 통합 역량과 독자적 정책 설계를 통한 실행능력 강화를 위해 마련됐으며 공모를 통해 선정된 14개 팀이 참여한다. 공무원 2명·민간활동가 2명이 한 팀으로 구성돼 자치단체에서 필요한 정책을 민관이 공동계획·공동생산을 통해 해결할 수 있도록 분야별 맞춤형 교육과정이 운영될 예정이다.

7월부터 10월까지 진행되는 핵심인재 양성교육은 4회의 온오프라인 집합교육과 3차에 걸친 현장코칭을 통해 지역에 필요한 종합적 정책 설계를 위한 전문적 지식제공 및 설계된 정책이 실현될 수 있는 민관 협력체계를 마련할 예정이다.

김순은 위원장은 “이번 교육을 통해 지역에서 분절적으로 진행되는 중앙부처와 지자체의 정책을 지역 상황에 맞게 기획·설계·실행을 통해 지자체·주민주도 방식으로 발전시켜 나가는 계기로 삼아 달라”고 당부했다.

