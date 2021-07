경북도, 日 방위백서 17년째 독도 역사 왜곡 '규탄 성명서'

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도는 13일 일본의 기시 노부오 방위상이 각의(국무회의)에 보고한 2021년판 방위백서에서 독도를 일본정부가 부당하게 영유권을 주장하는데 대해 긴급 성명서를 내고 강력 규탄했다.

일본의 2021년 방위백서에는 또다시 '일본의 고유영토인 북방영토와 독도의 영토문제가 여전히 미해결된 채로 존재하고 있다'고 기술돼 있다.

경북도는 이날 성명서에서 '독도는 일본의 고유영토'라는 일본 방위백서의 17년째 이어지는 영토 도발에 대해 항의하고 부당한 주장을 즉각 철회할 것을 촉구했다.

이어 "독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백히 대한민국 고유의 영토임을 다시 한번 천명한다. 독도에 대한 일본의 어떠한 도발에도 300만 도민과 함께 단호히 대응하겠다"는 입장을 분명히 했다.

일본 교과서 및 외교청서, 방위백서로 이어지는 지속적인 역사 왜곡 주장과 관련, "향후 영토 분쟁을 노리는 무모한 영토침탈 행위임을 강력히 경고한다"며 "일본 정부는 과거 침략사실에 대한 반성과 진정한 사죄로 미래지향적 한?일관계로 나아가자"고 강조했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr