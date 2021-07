13일부터 창원 세코에서 글로벌 선도 첨단·제조기업 유치 활동 전개

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 부산진해경제자유구역청은 13일부터 16일까지 창원컨벤션센터(CECO)에서 열리는 2021 제조자동화기술전에 참가해 첨단·제조분야에 투자유치 활동을 펼친다고 13일 밝혔다.

이번 전시회에는 오토메이션&스마트팩토리, 로보틱스, 디지털트윈&SW 및 소재·부품 등 180개사가 참가해 250개 부스가 운영된다.

부산 진해경자청은 홍보부스를 운영해 사전 상담 예약 기업은 1:1 맞춤형 투자 상담을 진행한다.

기계 부품·첨단제조 기업을 대상으로 부산진해경제자유구역의 투자 입지 우수성과 인센티브 등을 홍보할 예정이다.

또한 경자 구역에 입주해 있는 국내 기업과 외국인 투자 기업을 홍보하면서 전시회 참가 기업과 입주 기업 간 사업 상담 등을 주선한다.

