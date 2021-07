[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 13일 대전경찰청과 ‘범죄 피해자 지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약은 대전에서 발생한 범죄로 경제적 어려움을 겪는 피해자를 돕는 취지로 체결됐다. 연장선에서 철도공단은 사회복지공동모금회에 2000만원을 기탁해 대전경찰청이 선정한 지원 대상자에게 긴급 생계지원금을 전달할 계획이다. 국가철도공단 제공

