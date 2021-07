김해시, 유네스코 창의도시 지정 위해 만반의 준비 갖춰

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 유네스코 창의도시 네트워크 가입을 위한 신청서를 최근 프랑스 파리에 위치한 유네스코본부에 제출했다고 13일 밝혔다.

유네스코 창의도시 네트워크(UCCN)는 도시의 문화적 자산과 창의력에 기초한 문화산업을 육성하고, 도시 간 협력을 통해 경제적·사회적·문화적 발전을 장려함으로써 문화다양성을 증진, 지속 가능한 발전을 촉진시키기 위한 사업이다.

공예와 민속예술, 문학, 음악, 디자인, 미디어아트, 미식, 영화의 7개 분야로 구성돼 있으며, 현재 85개국 246개의 회원 도시가 있고, 국내에는 10개 도시가 가입돼 있다.

시는 김해 분청사기의 우수성과 도예 분야 풍부한 인프라를 기반으로 2018년 2월에 유네스코한국위원회 UCCN 예비회원 도시로 가입해 국내 UCCN 행사 참여, 국제학술포럼개최, UCCN 홍보 등 여러 활동을 해왔다.

작년 10월에는 공예·민속 예술·문화·교육·도시재생 등 다양한 분야의 전문가, 기관 대표자, 종사자, 시민 활동가 22명으로 구성된 추진위원회가 발족해 UCCN 가입 신청을 준비해 왔다.

끝으로 유네스코 본부 평가에 대비한 마무리 작업으로 창의 도시 누리집을 구축해 7월 초부터 운영하고 있다.

누리집은 평가 시 참고자료로서 공예와 민속예술 분야에 대한 정보 제공과 함께 창의 도시에 대한 시민들의 관심도를 높일 것으로 기대된다.

유네스코는 창의도시들의 평가와 전문가 평가를 거쳐 10월 말 결과를 발표할 예정이다.

김성호 문화관광사업소장은 "창의도시 지정을 통해 문화자산이 비약적으로 발전할 수 있는 계기를 마련할 수 있고, 그에 대한 혜택은 도시 전체로 확장될 수 있다"라며 "창의도시로 지정될 수 있도록 모든 역량을 기울여 준비하겠다"라고 말했다.

