롯데하이마트, 온라인 ‘하이 과학콘서트’ 개최…사전등록 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 다음달 2일까지 온라인 ‘하이(Hi) 과학콘서트’ 사전등록을 진행한다고 13일 밝혔다.

하이 과학콘서트는 롯데하이마트가 아이들에게 가전제품에 적용된 과학 원리를 재미있게 배울 수 있도록 돕기 위해 기획한 프로젝트다. 롯데 통합 멤버십인 엘포인트(L.POINT) 정회원이라면 누구나 신청할 수 있다. 본 행사는 다음달 7일 오후 2시부터 롯데하이마트 공식 유튜브 채널에서 비대면으로 진행될 예정이다.

이번 행사에서는 키즈 크리에이터 '도티'가 가전제품 속 과학이야기 콘서트를 진행한다. 과학 전문 강사와 함께 간단한 실험 원리에 대해 강연하며 아이들에게 가전 제품 작동 원리를 알기 쉽게 알려준다. 김형배 마술사는 알쏭달쏭 과학 마술쇼에서 기초과학 원리를 활용한 마술 공연을 선보인다.

롯데하이마트 관계자는 “과학에 흥미를 가지고 있는 아이들에 교육 기회를 제공하고 싶다는 마음으로 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 사회 구성원과 동반 성장을 할 수 있는 사회 공헌 프로젝트를 꾸준히 준비할 것”이라고 말했다.

