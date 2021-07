가축전염병 대응역량 강화 및 기관별 협업체계 구축

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도가 13일 도·시군 영상으로 재난형 가축전염병 가상방역 훈련을 했다.

이날 가상방역 훈련은 고병원성 조류인플루엔자의 개선 사항과 대응 체계 구축, 아프리카돼지열병 방역 대책의 목적으로 시행됐다.

주요 훈련 내용으로는 동물위생시험소 병성감정반 현장 출동, 농장 임상관찰 및 병성감정등 사후관리 순으로 전반적인 과정에 대해 이뤄졌다.

축산농가에 대해서는 아프리카돼지열병의 유입 차단을 위한 남은 음식물 반입 제한 등 행정 명령 시행과 8대 방역 시설을 설치하도록 요청했다.

