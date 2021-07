HMM, 농수산 수출품에 월 265TEU 선복 우선 제공

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,700 전일대비 100 등락률 -0.23% 거래량 1,747,933 전일가 43,800 2021.07.13 10:33 장중(20분지연) 관련기사 HMM 쉬었다, 다음 주! 또다시 터질 “제2의 HMM”!'1주일 1명씩' 퇴사 러시에 고심 깊어진 HMM[클릭 e종목]대신 "HMM, 전망치 40% 웃도는 2Q 깜짝실적" close 은 한국농수산식품유통공사(aT)와 ‘수출 농수산식품 해상운송 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 13일 밝혔다.

HMM은 이번 업무협약을 통해 이달부터 미주노선 임시선박을 대상으로 농수산품 기업 전용 선복을 월 265TEU(주당 66TEU) 우선 제공한다. 협력 기간은 올해 12월까지며 상호협의를 통해 운영기간을 연장할 수 있다.

향후에도 양사는 농수산식품 수출진흥을 위해 정보제공 및 사업 홍보, 지원사업 연계 등 상호호혜 원칙에 입각한 공동 협력사업 개발에 노력할 방침이다.

앞서 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,700 전일대비 100 등락률 -0.23% 거래량 1,747,933 전일가 43,800 2021.07.13 10:33 장중(20분지연) 관련기사 HMM 쉬었다, 다음 주! 또다시 터질 “제2의 HMM”!'1주일 1명씩' 퇴사 러시에 고심 깊어진 HMM[클릭 e종목]대신 "HMM, 전망치 40% 웃도는 2Q 깜짝실적" close 은 지난 4월에도 중소벤처기업진흥공단과 ‘수출 중소기업 장기운송 지원을 위한 업무협약’을 체결하고 회차당 미주서안향 350TEU, 미주동안향 50TEU, 구주향 50TEU의 선복을 중소기업에 우선 제공하고 있다.

배재훈 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,700 전일대비 100 등락률 -0.23% 거래량 1,747,933 전일가 43,800 2021.07.13 10:33 장중(20분지연) 관련기사 HMM 쉬었다, 다음 주! 또다시 터질 “제2의 HMM”!'1주일 1명씩' 퇴사 러시에 고심 깊어진 HMM[클릭 e종목]대신 "HMM, 전망치 40% 웃도는 2Q 깜짝실적" close 대표이사는 "이번 업무협약을 통해서 농수산식품기업의 안정적인 수출을 적극 지원하겠다"며 "유관기관과의 협업을 통해 대한민국 물류 경쟁력 제고에 기여할 방침"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr