"선수 홀로그램과 팬미팅" KT, 수원 위즈파크서 28GHz기반 5G 실증 서비스

[아시아경제 조슬기나 기자] KT가 수원 KT 위즈파크에서 28GHz 5G 실증 서비스를 지원한다. 다만 코로나19 확산에 따른 수도권 사회적 거리두기 4단계 격상 및 KBO 프로리그 중단에 따라 해당 서비스를 영상으로 선보일 계획이다.

KT는 KT위즈파크내에 28GHz 5G체험관과 스카이박스에서 총 12가지 체험형 서비스를 구축했다고 13일 밝혔다. 이는 과학기술정보통신부와 진행하는 28GHz 시범 프로젝트의 일환이다.

체험관에는 ▲실시간 홀로그램 팬미팅 ▲28GHz 단말 기반의 메타버스 서비스 및 클라우드 게임 ▲리얼큐브 양방향 게임 등이 마련됐다. 강백호 선수, 황재균 선수 등 kt wiz의 대표 선수, 김주일 응원단장과의 실시간 양방향 홀로그램 팬미팅도 구현했다. 또한 나만의 아바타 캐릭터를 통해 불펜(구원투수가 경기전 준비운동 하는 곳)과 선수 락커룸을 가상현실로 체험하는 메타버스 서비스도 준비했다.

스카이박스 구간에서는 인공지능(AI)로봇이 엘리베이터에서 지정 스카이박스까지 안내한다. 스카이박스 응원 영상을 야구장 전광판에 실시간 전송하는 언택트 라이브 야구 응원 솔루션, 28GHz로 연결된 카메라로 실시간 이벤트 감지 및 경보를 발생하는 기가아이즈도 구축됐다.

당초 KT는 이날부터 15일까지 수원 KT위즈파크를 찾는 고객들을 대상으로 서비스를 시연할 계획이었지만, 수도권 사회적 거리두기 4단계 격상과 KBO 프로리그 중단으로 이를 취소했다. 대신 KT는 이번 주 중 영상 제작을 완료해 오는 19일부터 KT위즈, KT 공식 유튜브 채널을 통해 관련 서비스를 공개할 예정이다.

향후 KT는 오는 9월 목동에 위치한 클래식 공연장 체임버홀과 10월 수원 칠보체육관에도 28GHz 실증 서비스를 선보일 계획이다.

김영인 KT 네트워크전략본부 상무는 “이번 수원 KT위즈파크에서 야구경기와 접목한 혁신적인 실증 서비스를 선보이기 위해 심혈을 기울여 준비했다”며 “앞으로도 28GHz 기반 5G 기술과 서비스 개발을 위해 지속 노력할 것”이라고 밝혔다.

