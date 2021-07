ADT캡스, 모바일 보안 앱 '캡스 모바일가드' 출시

[아시아경제 강나훔 기자] ADT캡스는 안드로이드용 모바일 보안 앱 ‘캡스 모바일가드’를 출시했다고 13일 밝혔다.

캡스 모바일가드는 SK텔레콤 사용자를 위한 무료 모바일 백신 ‘T가드’를 ADT캡스가 맡아 새롭게 리브랜딩한 것으로, 악성코드, 스미싱 등 스마트폰에 대한 각종 위협을 실시간으로 감지하고 통합 관리하는 안심 보호 서비스를 제공한다.

스마트폰 내 악성 앱 검사, 금융정보 유출을 유도하는 악성 URL인 스미싱 검사 등 핵심 보안 기능과 불필요한 파일 정리를 통한 스마트폰 저장공간 최적화 기능도 제공한다.

특히 클라우드 검사 기능은 AI 기술을 통해 최신 백신 업데이트 패턴을 실시간으로 반영시켜 알려지지 않은 신종 또는 변종 악성코드도 빠르게 검출 및 대응할 수 있다.

ADT캡스는 ESG 경영활동 차원에서 캡스 모바일가드 무료 제공키로 했다. 안드로이드 스마트폰을 사용하는 고객이면 누구나 이용 가능하며, 원스토어 또는 플레이스토어를 통해 무료로 다운로드 받을 수 있다.

ADT캡스 관계자는 “스마트폰 해킹을 노린 악성 앱과 스미싱 문자가 최근 급격히 늘어나고 있지만 아직 스마트폰 보안에 대한 인식과 경각심은 높지 않은 상황”이라며 “앞으로 누구나 안심하고 또 편리하게 스마트폰을 사용할 수 있도록 모바일 보안 고도화에 나설 계획"이라고 말했다.

